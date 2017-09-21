На Львівщині затримали на хабарі слідчого Нацполіції (фото)

Слідчого Миколаївського відділення Стрийського відділу Нацполіції затримали на хабарі співробітники Управління СБ України Львівщини спільно з обласною прокуратурою.

Про це інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Зловмисник через адвоката-посередника вимагав від місцевого мешканця, підозрюваного у шахрайстві, десять тисяч гривень за закриття кримінального провадження.

Оперативники спецслужби затримали старшого лейтенанта поліції у приміщенні відділення під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.