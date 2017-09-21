Міносвіти визначило терміни проведення ЗНО-2018

Міністерство освіти і науки України наказом від 19 вересня 2017 року № 1287 затвердило Календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

Відповідно до наказу, реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Змінювати реєстраційні дані учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 2 квітня 2018 року.

До 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 22 травня до 23 червня. Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і літератури – 24 травня, іспанської, німецької, французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднять до 30 квітня 2018 року. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 21 травня 2018 року.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології оголосять до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня.