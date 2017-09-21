Львівська обласна рада нагородила подяками членів благодійного фонду «Добрий брат»

Членів ініціативної групи благодійної організації «Благодійний фонд «Добрий брат» нагороджено за активну доброчинну діяльність та надання допомоги для реабілітації українських військовослужбовців – учасників АТО.

Подяки Львівської обласної ради вручили Тетяні Давидовській, Оксані Лазарєвій, Євгену Кутейникову, Володимиру Парпану та Галині Гудзьо.

«Торік ми з БФ «Добрий брат» організували великий благодійний концерт на сцені театру ім. М. Заньковецької, де зібрали півмільйона гривень на лікування наших воїнів. Уже наступного року планується створення реабілітаційного центру з наданням психологічної допомоги військовим та переселенцям зі сходу держави», – зазначив керуючий справами Львівської обласної ради Валентин Харлов.