Львівщина стала пілотним регіоном проекту «Навчальні програми професійного зростання»

Представники Львівської області візьмуть участь у Програмі вже навесні 2018 року

Про це йшлося вчора, 20 вересня, під час зустрічі представників департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА на чолі із заступником голови-керівником апарату Львівської облдержадміністрації Маріанною Вільшинською з директором Програми «Навчальні програми професійного зростання» USAID Олександром Сидоренком, координатором проекту «Навчальні програми професійного зростання» Оленою Кисельовою, координатором проектів Агентства США з міжнародного розвитку Тамарою Паливодою та програмним координатором WorldLearning, Inc Дженіфер Плент.

Маріанна Вільшинська висловила вдячність делегації за попередній досвід участі ЦОВ Львівської області в навчальних програмах професійного зростання посприяв інституційному зміцненню органів, раціоналізації їхньої діяльності, а також у розробці та практичній реалізації важливих підходів та інструментів, з якими службовці мали змогу ознайомитися протягом навчальних поїздок.

Зважаючи на попередній позитивний досвід реалізації навчальної Програми, під час зустрічі порушили питання щодо розширення співпраці, визначивши Львівщину пілотним регіоном для подальшої участі посадовців Львівської облдержадміністрації в Програмі «Навчальні програми професійного зростання».

Зазначимо, перші представники Львівщини візьмуть участь у Програмі вже навесні 2018 року.