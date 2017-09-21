Дощі та туман прогнозують у Львові
Сьогодні до кінця доби та завтра вранці буде сильний туман – видимістю 200-500 м. Про це повідомляють у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
А завтра дощитиме. Вночі опади будуть місцями і короткочасні, а вже після обіду – по всій території.
Вночі температура повітря – 5 – 10° тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до 12-17°.
У суботу також буде дощ, подекуди сильний. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 12 – 17° тепла.
Нагадаємо, цьогоріч учені прогнозують Європі найхолоднішу зиму за останні 100 років.