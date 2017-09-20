За хабар поліцейському трускавчанину загрожує 4 роки за ґратами

Трускавчанина підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За вчинення вказаного злочину передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.

Як зазначили у прес-службі прокуратури Львівської області, що вказана особа надала неправомірну вигоду одному з працівників оперативного підрозділу Трускавецького відділу поліції у розмірі 2 тисячі гривень.

За ці кошти чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності. Зловмисника затримали «на гарячому» правоохоронці та повідомили йому про підозру.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.