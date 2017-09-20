Український інститут національної пам’яті покаже історію «без брому і нафталіну»

Яка вона, історія України без брому і нафталіну? Відповідь дадуть науковці, видавці, письменники, медійники, режисери, актори — ті, хто сьогодні популяризують знання про минуле – у Києві на фестивалі «Історія.UA»

У рамках «Історія.UA» відбудуться презентації книжкових новинок, показ фільмів, панельні дискусії з відомими істориками, письменниками та журналістами, музичні та мистецькі інсталяції.

День перший присвячено 100-річчю Української революції 1917-1921 років. День другий — 75-літтю створення Української повстанської армії.

Український інститут національної пам’яті в рамках Фестивалю «Історія.UA» представить дитячу настільну гру «Українська революція» та виставку «УПА – відповідь нескореного народу. Антирадянський фронт».

«1991-го Україна повернулася на мапу світу. Але чи ми добре знаємо про себе в минулому? Свобода слова дозволила говорити очевидцям, відкриття архівів — оприлюднити факти. Врешті заборонена понад сім десятиліть справжня історія українців вийшла за рамки професійних кіл та університетських аудиторій. З’являється все більше популярних книг та фільмів на історичну тематику, деякі із них стають бестселерами та збирають повні зали. Але Історія — це не тільки університети, бібліотеки, книги та кіно. Тож ми вирішили зібрати під одним дахом тих, хто творить розмаїті проекти з метою популяризації історії України. Зустрічайте цих людей у Києві 13 та 14 жовтня у Київському Будинку кіно», – говорять організатори з Українського інституту національної пам’яті.

13 та 14 жовтня, Будинок кіно (Київ, вул. Саксаганського, 6 , метро Палац Спорту).

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