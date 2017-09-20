У Львові з риштування впав і серйозно травмувався робітник

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 20 вересня о 09.45 у Львові до швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що під час виконання будівельних робіт на вул. Старознесенській, 24, (Личаківський район) з риштування висотою близько 3 м упав чоловік.

Потерпілого 1957 року народження з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забійна рана лобної та потиличної ділянки, забійна рана правого ліктьового суглобу, забій м’яких тканин грудної клітки» бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.