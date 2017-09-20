У Городку «цілителька» видурила в жінки понад 100 тисяч гривень

У Городоцьке відділення поліції 19 вересня звернулася за допомогою 31-річна місцева мешканка. Заявниця повідомила, що близько 12.45 на вулиці Перемишльській її ошукала невідома жінка.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, поліцейські встановили, що під час спілкування аферистка переконала співрозмовницю в тому, що гроші та коштовні речі є злом, якого треба позбуватися. І потерпіла віддала незнайомці 2 000 доларів США, 14 000 гривень і золоті прикраси. Загальна сума заподіяних збитків – майже 113 000 гривень.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановлюють особу зловмисниці, триває досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре застерігають: уникайте вуличних знайомств та спілкування з підозрілими громадянами.