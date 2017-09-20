У центрі Львова мешканка Закарпаття вкрала в іноземця телефон за 900 доларів
Правоохоронці перевіряють причетність зловмисниці до скоєння інших злочинів
У Галицький відділ поліції 19 вересня звернувся 29-річний іноземний турист. Чоловік повідомив, що ввечері в центрі міста невідома особа викрала у нього мобільний телефон «Самсунг». Завдані збитки заявник оцінив у дев’ятсот доларів США.
Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна 41-річна жителька Закарпатської області.
Правоохоронці перевіряють причетність зловмисниці до скоєння інших злочинів. Вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.