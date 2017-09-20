Поморянський замок виведуть з аварійного стану

Львівська ОДА вже уклала відповідний договір із компанією-підрядником. Коштуватиме це більше 8 мільйонів гривень. Підрядником виступає КП «Центркомплекс», що належить Львівській обласній асоціації інвалідів.

«Підрядник у цьому році за кошти обласного бюджету, зокрема 800 тис. гривень, виконає першочергові роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією. Відтак, укріпить фасади, несучі стіни та віконні прорізи», – повідомляють у Львівській облдержадміністрації.

Зважаючи на те, що дах замку-палацу перебуває в аварійному стані, Львівська ОДА звернулася до Кабміну, Верховної Ради та народних депутатів із проханням співфінансування. Просять 3 мільйони гривень, щоб полагодити покрівлю і остаточно не втратити пам’ятку архітектури.

Додамо, що Поморянський замок розташований в селі Поморяни Золочівського району. Він побудований у 15 столітті, а до сьогодні збереглися два двоповерхові крила замку: східне із круглою вежею та південне – з галереєю. Востаннє реставрація проводилася у 1978 році.

Нагадаємо, торік архітектори розробили проектні пропозиції щодо реставрації та пристосування замку. На першочергові протиаварійні роботи цього року виділили 800 тис. грн з обласного бюджету та 100 тис. грн з районного бюджету Золочівщини.