ПАТ «Львігаз» до Дня захисника України передасть бійцям дитячі малюнки та благодійну допомогу

У такий спосіб компанія має намір підтримати українських бійців, котрі стоять на захисті цілісності нашої країни. Найкращі роботи юних митців разом із благодійною допомогою від компанії передадуть захисникам, що перебувають на cході України.

Головна тема дитячих малюнків буде присвячена мужності українських бійців, які ціною власного життя забезпечують спокій в країні. Роботи виконуватимуть діти працівників компанії віком від 6 до 14 років. Основне завдання для них – відобразити та передати в малюнках теплі відчуття до захисників держави, що перебувають у зоні проведення антитерористичної операції.

«Таким чином хочемо підтримати наших хлопців на Сході, подарувати їм частинку тепла і щирих емоцій, адже дитячі емоції непідкупні. Свої найтепліші відчуття до бійців ми пропонуємо дітям передати у малюнках. Юні митці зможуть зобразити своє бачення та ставлення до захисників держави, котрі бережуть наш з вами спокій. У свою чергу кожен із учасників конкурсу отримає заохочувальний подарунок від компанії», – зазначив Голова правління Юрій Войсович.

Усі роботи дітей оприлюднять на офіційному сайті компанії lv.104.ua Обрати найкращі малюнки зможе кожен до 10 жовтня шляхом онлайн-голосування. Окрім того, дитячі роботи виставлять на огляд в Центрі обслуговування споживачів за адресою м.Львів, вул.Золота, 42.

Найкращі дитячі роботи, які на сайті компанії отримають найбільше онлайн-голосів, до 14 жовтня – Дня захисника України разом із благодійною допомогою від ПАТ «Львівгаз» передадуть українським бійцям, що перебувають на Сході України.

Інфомаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,3 мільярда кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24,257 тис. км, з яких 10,643 тис. км – газопроводи високого та середнього тиску. Регулювання тиск газу здійснюється за допомогою 4166 газорегуляторних пунктів та 66,4 тис. будинкових регуляторів.