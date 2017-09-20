П’ять храмів Львова відзначають завтра престольний празник (порядок богослужінь)

Завтра, 21 вересня, християни східного обряду святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Це один із великих Богородичних празників, яким розпочинається церковний рік. У Львові 5 храмів відзначають престольний празник з нагоди цього свята.

Порядок святкових богослужінь:

– Храм Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (пр. Червоної Калини, 70). Святкове Богослужіння – 21 вересня об 11.00. Очолить Митрополит Ігор (Возьняк).

– Храм Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (Львів-Брюховичі, вул. Іздрика, 2). Святкове Богослужіння – 21 вересня о 12.00.

– Храм Різдва Пресвятої Богородиці УАПЦ (Львів-Кривчиці, вул. Богданівська, 1). Святкове Богослужіння – 21 вересня о 12.00.

– Храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП (Львів-Білогорща, вул. Новоповітряна, 21). Святкове Богослужіння – 21 вересня об 11.30.

– Храм Холмської ікони Божої Матері УАПЦ (вул. Харківська, 46). Святкове Богослужіння – 24 вересня об 11.00.