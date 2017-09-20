Облрада проводить опитування задля вдосконалення конкурсу мікропроектів

Також залучається експертне середовище та активна громадськість через спеціальні опитування як один із механізмів отримання цікавих ідей щодо вдосконалення самого конкурсу. У широкому колі відбуваються круглі столи та дискусії щодо стану та перспектив конкурсу, вивчають досвід Львівщини з реалізації місцевих ініціатив і сусідні області України.

«Усі, кому цікавий цей конкурс, – громади, експерти, наукові інституції, громадські організації, – обласна рада створює додатковий майданчик для подання конструктивних пропозицій через інтерактивне опитування, – каже начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, МТД та ЗЕЗ Іван Собко. – Це ще один інструмент участі у діалозі. Опитування містить два основних запитання: які, на вашу думку, пріоритети мають бути визначені в конкурсі та ваші пропозиції до удосконалення механізму проведення конкурсу проектів місцевого розвитку на 2018 рік. Триватиме воно до 29 вересня».

За його словами, усі зібрані пропозиції будуть узагальнені та винесені на розгляд Конкурсної ради. Опісля нова редакція конкурсу-2018 буде представлена на затвердження депутатського корпусу уже 10 жовтня.

«Це буде новий конкурс – з новими принципами, засадами, умовами. Ми це робимо для того, щоб уже з лютого-березня громади могли розпочати реалізацію своїх проектів на місцях», – зауважив Іван Собко.

Взяти участь в опитуванні можна тут: https://goo.gl/forms/1IYilQDI8wmny7j32