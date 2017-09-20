Облрада просить у Львова 20 мільйонів гривень на перинатальний центр

Обласні депутати закликають Львів виділити гроші на реконструкцію перинатального центру, що на вулиці Дж. Вашингтона. За відповідне рішення проголосувало 58 депутатів.

В облраді наголошують, що потрібне дофінансування з міського бюджету у розмірі 20 мільйонів гривень. Таку ж суму планують виділити вже до кінця року із обласного бюджету. Ці гроші сподіваються отримати частково від приватизації будівлі «Універмагу на Ринку». Ще 45 мільйонів гривень Кабмін виділив у лютому як державну субвенцію.

«Ми обов’язково виконаємо свої зобов’язання перед територіальною громадою Львівської області та виділимо кошти з обласного бюджету для того, аби майбутні породіллі вже у 2018 році мали комфортні умови для народження дітей, а понад чотири сотні висококваліфікованих медичних працівників урешті-решт повернулися на свої робочі місця», – зазначають обласні депутати.

У мерії ж наголошують – вже виділили 7,5 мільйонів з бюджету розвитку міста для забезпечення безперебійного теплопостачання у медзакладі.

Тим часом нещодавно об’єкт відвідала народний депутат Оксана Юринець:

«Поки усе йде за графіком. Перевірили сьогодні, як рухається ремонт у Львівському перинатальному центрі. Зовнішні роботи на закінченні. З внутрішніми мають фінішувати до грудня. Тобто, в 2018-ий маємо увійти з відкритою новою будівлею.

Інше питання – обладнання. Є потреба в оновленні. Але першочергове завдання – відкритись і запустити процес! Зрештою, ситуація не плачевна, працювати є на чому» – написала 15 вересня Оксана Юринець на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, у Львівському перинатальному центрі реконструкцію розпочали ще в 2013 році. Загалом на роботи потрібно понад 80 мільйонів гривень. Здати об’єкт планують вже у травні наступного року. У лютому трудовий колектив звернувся до обласної ради з проханням розглянути можливість співфінансування ремонту медзакладу. Тоді ж був складений оновлений кошторис на реконструкцію центру – 170 млн грн.