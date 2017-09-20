На Львівщині утворили 35-ту об’єднану громаду

Про це інформує Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Львівська обласна державна адміністрація звернулася у Центральну виборчу комісію щодо призначення виборів у цій ОТГ. І, можливо, перші вибори у цій громаді будуть призначені на грудень цього року. Крім Мурованської, на вибори в грудні чекає і Кам’янко-Бузька ОТГ.

У Мурованську ОТГ увійдуть три сільські ради – Сороки-Львівська, Ямпільська і Гамаліївська. Варто зазначити, шо Мурованська ОТГ – уже п’ята громада, утворена у Пустомитівському районі, після Давидівської, Щирецької, Солонківської та Підберізцівської.