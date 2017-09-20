До Міжнародного дня глухих місто виплатить матеріальну допомогу 804 особам з вадами слуху

Щорічно в останню неділю вересня відзначають Міжнародний день глухих

Управління соціального захисту Львівської міської ради виплатить одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи з вадами слуху, що перебувають на обліку в районних відділах соціального захисту міста.

Таку допомогу виплатять 804 особам – по 300 грн. кожному. На ці потреби в бюджеті міста заклали кошти в сумі 241 200 грн.

Нагадаємо, Міжнародний день глухих встановлено у зв’язку із заснуванням Всесвітньої федерації глухонімих у 1951 році.