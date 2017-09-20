Медики радять мешканцям Львівщини вакцинуватися

На сьогодні Львівщина забезпечена на 100% всіма необхідними вакцинами для проведення планових профілактичних щеплень

Однак медики наголошують на необхідності посилення інформування людей про важливість вакцинування. Мова не лише про сезонні захворювання, а й про такі інфекційні хвороби як кір, кашлюк, паротит та інші.

«Кір небезпечний ускладненнями. Зокрема, може розвиватись пневмонія та енцефаліт. І тому значно простіше провести профілактику, ніж потім лікувати ці ускладнення. Те саме стосується кашлюку, грипу й інших інфекційних хвороб. Серед щеплених людей рівень летальних наслідків дорівнює нулю», – зазначила вчора під час брифінгу головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з епідеміології Наталія Тімко.

«Вакцини у Львівській області є, однак рівень щеплення населення станом на середину вересня становить лише 50%. Саме тому на Львівщині, як і по Україні загалом, стартували додаткові заходи з посилення імунізації населення проти кору. Акцент роблять, головним чином, на дітей від 1 до 9 років», – зауважила позаштатний спеціаліст з вакцинопрофілактики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Наталія Гончар.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині медики прогнозують поширення нового штаму вірусу грипу, вакцини проти якого вже незабаром мають надійти в аптечну мережу.