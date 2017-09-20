Львівські школярі позмагаються у знанні Правил дорожнього руху

20 та 22 вересня відбудеться міський брейн-ринг серед школярів на тему «Руху правила вивчай, їх шануй та поважай» в приміщені 58-го Будинку офіцерів (вул. Театральна, 22)

Початок змагань – о 15.30. Брейн-ринг проводять у рамках міського етапу Всеукраїнської профілактичної кампанії «Увага! Діти на дорозі» та має на меті привернути увагу школярів до вивчення та дотримання правил дорожнього руху, вміння надавати першу домедичну допомогу травмованим у ДТП, знання основних вуличних знаків та попередження дитячого травматизму.

За Кубок «Найкращого знавця ПДР» змагатимуться 17 команд загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова. Оцінюватиме брейн-ринг професійне журі, до складу якого ввійдуть представники патрульної поліції, управління освіти, центру безпеки життєдіяльності, а також учнівського самоврядування.

Змагання організовує Львівський міський координаційно-методичний центр «Галицьке юнацтво» спільно з Головним управлінням Національної патрульної поліції у Львівській області та за підтримки управління освіти ЛМР.