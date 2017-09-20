Гонги у Львові звучатимуть із Курбасами

Відоме і ні на кого не схоже співаюче тріо дівчаток з театру Леся Курбаса вже підкорило європейські сцени і готується заявити про себе в США у 2018 році

Але цього разу Європа їде до них у Львів. Литовський live-композитор Андреюс Сутугінас із власною колекцією архаїчних інструментів, зібраних з усього світу виступить разом із виконавицями українського етно у львівському будинку органної та камерної музики в п`ятницю 13 жовтня о 19:00. У їх спільній імпровізації також звучатиме Денис Литвиненко, віолончеліст відомого струнного квартету Фенікс. Словом, добірка найкращих із кращих. Власне, саме поєднання цих виконавців створило ажіотаж і гучний резонанс навколо події. Звукове поєднання, яке здатне відкрити нечуване раніше звучання простору.

Тож не дивно, що на цей концерт знавці-меломани почали займати чергу за квитками ще до офіційного виходу у продаж. «Ми створили реєстраційну форму, бо дуже було багато питань про бронювання квитків і вже від сьогодні починаємо доставляти їх першим і головним поціновувачам», – розповідає організатор події, Катерина Теребенець.

Такий концерт відбудеться вперше у Львові та й загалом вперше, як щодо складу виконавців, так і в плані звучання. Андреюс Сутугінас – live-композитор, творить свої симфонії на очах у глядачів, кожна із його симфоній відбувається лише один раз і більше ніколи не повторюється. Львів’яни стануть учасниками Симфонії V. «V» має багато сенсів, один з яких – це симфонія об’єму.

Гонги – не лише рідкісні колекційні інструменти, це унікальні речі, які лікують своєю вібрацією. Також вони є живими тілами, які здатні відтворювати не лише звучання простору, в якому вони знаходяться, але і звучання кожної людини, яка перебуває в цей момент у цьому просторі. Отже Симфонія V – це об’ємна картина звуку, частиною якої стане кожен присутній у залі.

«На звучання Гонгів я приходжу, щоб почути Себе», – коментує пані Наталія, постійна учасниця звукотерапевтичних концертів Гонг-Майстра Андреюса Сутугінаса. Ті, хто вже багато років приходить на звучання Гонгів, знають і те, яким особливим є бородань із Литви. За усмішкою і завжди добрими порадами цього чоловіка стоїть не один докторський ступінь і справжнє знання і багаторічний досвід праці. Андреюс – доктор холістичної медицини, музикант, Live-композитор, Гонг-Майстер, засновник «Театру звуку», звукотерапевт, який чує, як звучить людське тіло і володіє знанням, як з допомогою звучання Гонга допомогти людині згадати не лише її здорове, природне звучання, а ще й приховані таланти, відкрити творчий потенціал, виділити те, що є справді важливим.

Окрасою і рушієм Симфонії V стане найбільший у Східній та Північній Європі Гонг, діаметром два метри і єдиний у своєму роді, Гонг П`яти стихій, який привезуть до України спеціально для концертного туру.

Подія на Facebook: www.facebook.com/events/808724272634212

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