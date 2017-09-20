Довга дорога до школи. Кому пощастить їздити «Школяриком»

Аби вирішити проблему з добирання дітей до навчальних закладів, Львівській області потрібно ще приблизно 60 автобусів

Бездоріжжям і через ліс третьокласниця Оля щодня проходить свій п’ятикілометровий шлях від дому у селі Помлинів 1 до школи у сусідньому Липнику. Оскільки ні шкільного автобуса, ні довозу громадським транспортом учнів до навчального закладу у селі немає, дитина змушена долати небезпечні стежки самостійно. Таких дітей у липницькій школі – аж 95. Проблему міг би вирішити шкільний автобус.

Відповідно до Програми розвитку освіти Львівщини на 2017 рік, департамент освіти та науки Львівської облдержадміністрації спрямує 15,5 млн гривень на закупівлю 16 автобусів для шкіл в області . Тендер на закупівлю «Школяриків» відбувся 18 вересня.

Території, що не змогли забезпечити співфінансування на суму від 640 тис. гривень – автобусів не отримають. Про це повідомила начальник департаменту освіти та науки Любомира Мандзій.

«Програма передбачає співфінансування з території. А це – щонайменше 640 тис. гривень. Ми не можемо від того відступити», – каже вона.

Серед районів та об’єднаних територіальних громад, до яких поїдуть шкільні автобуси – Бродівський, Жовківський, Перемишлянський, Самбірський, Стрийський, Яворівський райони, а також Давидівська, Ходорівська, Нижанковицька, Шегинська, Жовтанська, Новокалинівська об’єднана територіальна громади та місто Жовква.

Повна вартість одного такого автобуса – близько 2 млн гривень.

«Ми даємо автобуси на райони, територіально. А вже район визначає, за якою школою буде закріплено автобус», – пояснює Любомира Мандзій.

На запитання ж що робити районам, зокрема гірським, бюджет яких наразі не дозволяє придбати чи співфінансувати придбання автобуса, вона відповідає так:

«Виконання бюджету району і шукати кошти в бюджеті району», – і додає:

«Відбувся аукціон. Впродовж п’яти днів ми маємо акцептувати пропозицію. І після того ми маємо 20 днів, щоб укласти договір. Тобто ми маємо мати кошти на рахунку, щоб укласти договір. Я б хотіла, щоб автобуси були до 15 жовтня на Львівщині. Але як складеться ситуація – так будемо з неї виходити».

Сьогодні на Львівщині учнів до шкіл довозить 282 автобуси. Аби вирішити проблему з добирання дітей до навчальних закладів по всій області, потрібно ще приблизно 60 автобусів.