21-річного львів’янина збив легковик

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 вересня о 22.41 на перехресті вулиць Кульпарківська та Героїв УПА у Львові.

Поліцейські попередньо встановили, що водійка автомобіля «Шевроле Авео», 38-річна львів’янка, наїхала на пішохода, 21-річного мешканця Львова.

Унаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований з діагнозом «відкритий перелом обох кісток лівої гомілки, забійна рана підборіддя, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.