Уже зараз маємо забезпечити безпроблемну реалізацію проектів Громадського бюджету у 2018 році – Веремчук

Розпорядники коштів повинні ретельно вивчити кожен проект, поданий до Громадського бюджету, та ще до початку голосування надати при наявності свої зауваження авторам, аби поправки можна було внести заздалегідь.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук.

Зокрема, він звернув увагу, що у порівнянні з минулим роком кількість заявлених проектів зросла – з 259 до 300 на загальну суму 239 млн гривень.

«Це значить, що Громадський бюджет прижився у Львові. Найбільше заявок – у категоріях «освіта» і «спорт». Висновок, якщо капітальні роботи на дорогах, «комуналку» громада доручає владі, то яким має бути наповнення вільного часу, навчання, як облаштовувати благоустрій біля власних домівок, містяни хочуть вирішувати самі. Мають свої бачення та пропозиції», – написав Веремчук.

Водночас він нагадав, що цього року виникли непорозуміння між авторами проектів-переможців-2016 і розпорядниками коштів уже на стадії реалізації проектів. Здебільшого – через розбіжності між поданими кошторисами та реальними сумами, необхідними для втілення ідей.

«Щоб така ситуація не повторилася, розпорядники коштів ще до 1 листопада, коли розпочнеться голосування, мають вивчити кожен проект, оцінити можливість їх реалізувати, перевірити відповідність кошторисів і так далі. Вчасно подані зауваження дозволять авторам оперативно внести правки у проекти, аби не виникало проблем на стадії реалізації громадських ініціатив», – наголосив Веремчук.