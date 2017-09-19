Українську молодь запрошують на безкоштовну кіномайстерню в Ольштин

З 8 по 14 жовтня в Ольштині (Польща) в контексті кінофестивалю WAMA Film Festival відбудуться міжнародні кіномайстерні

До участі запрошується активна молодь з України віком 16-30 років.

У контексті проекту в учасників буде можливість:

прослухати лекції та майстер-класи від польських кінематографістів (сценарій, режисура, організація виробництва, візуалізація, монтаж),

дізнатися про особливості і культуру сусідніх європейських країн,

знайти нових друзів із Франції, Литви, Польщі,

взяти участь у створенні фільмів у інтернаціональній команді.

Головна тема кіномайстерні цього року: соціальна проблематика, пов’язана з різницею етнічних і національних груп (з особливою увагою на Польщу й Україну).

Цього року методами роботи, які використовуватимуть, стануть інноваційне відео-есе та техніка відео-рецензії.

Фільми, які створять учасники в контексті проекту, представлять аудиторії на фінальній церемонії 4-го фестивалю WAMA Film Festival в Ольштині.

Художній наставник проекту – посол фестивалю WAMA Film Festival, всесвітньо відомий режисер Єжи Гофман.

Організатори оплачують проїзд Львів – Ольштин – Львів, проживання та харчування учасників під час проекту.

Участь безкоштовна, на конкурсній основі.

Вимоги до учасників:

Вік 16-30 років;

Наявність біометричного паспорту;

Знання англійської (не нижче Intermediate);

Любов до кіно!

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Крайній термін прийому заявок на участь: до 22 вересня 2017 включно.

Ексклюзивний партнер проекту в Україні: Міжнародна громадська організація «CinemaHall»