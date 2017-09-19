Українську молодь запрошують на безкоштовну кіномайстерню в Ольштин
До участі запрошується активна молодь з України віком 16-30 років.
У контексті проекту в учасників буде можливість:
прослухати лекції та майстер-класи від польських кінематографістів (сценарій, режисура, організація виробництва, візуалізація, монтаж),
дізнатися про особливості і культуру сусідніх європейських країн,
знайти нових друзів із Франції, Литви, Польщі,
взяти участь у створенні фільмів у інтернаціональній команді.
Головна тема кіномайстерні цього року: соціальна проблематика, пов’язана з різницею етнічних і національних груп (з особливою увагою на Польщу й Україну).
Цього року методами роботи, які використовуватимуть, стануть інноваційне відео-есе та техніка відео-рецензії.
Фільми, які створять учасники в контексті проекту, представлять аудиторії на фінальній церемонії 4-го фестивалю WAMA Film Festival в Ольштині.
Художній наставник проекту – посол фестивалю WAMA Film Festival, всесвітньо відомий режисер Єжи Гофман.
Організатори оплачують проїзд Львів – Ольштин – Львів, проживання та харчування учасників під час проекту.
Участь безкоштовна, на конкурсній основі.
Вимоги до учасників:
Вік 16-30 років;
Наявність біометричного паспорту;
Знання англійської (не нижче Intermediate);
Любов до кіно!
Крайній термін прийому заявок на участь: до 22 вересня 2017 включно.
Ексклюзивний партнер проекту в Україні: Міжнародна громадська організація «CinemaHall»