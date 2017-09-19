У Зимній Воді вночі згоріло три автомобілі (фото, відео)

На щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 19 вересня о 02:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «Chevrolet Aveo» в с. Зимна вода Пустомитівського району. На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив автомобіль.

Пожежу локалізували о 02:49, повністю ліквідували о 03:10. Проте вогонь устиг знищити автомобіль «Chevrolet Aveo» і перекриття цегляного гаражу на площі 40 кв. м, автомобілі «Volkswagen Passat B3» та «BMW 320», пошкодити ворота гаражу на площі 8 кв.м та автомобіль «Mercedes A120».

Рятувальникам вдалося не допустити подальшого розповсюдження полум’я та врятувати сусідні гараж та автомобіль від повного знищення. На місці події працювали 19 осіб та 4 одиниці техніки.

Причину займання встановлюють.