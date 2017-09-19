У трамвайному депо сьогодні покажуть п’єсу Сенцова «Номери»

Сьогодні, 19 вересня, з 18.30 до 22.30 у трамвайному депо/ LEM Station (вул. Д. Вітовського, 57) відбудеться постановка за п’єсою ув’язненого в Росії режисера, кримчанина Олега Сенцова «Номери» в межах 83-го Міжнародного Конгресу ПЕН у Львові.

«П’єса «Номери» була написана Олегом ще до всіх горезвісних подій і стала для нього зловісним пророцтвом. Про те, як люди стають номерами: номерами справ та статей. Для постановки вибрали перший акт п’єси, підготували український переклад, а партнери з Американського ПЕН допомогли з субтитрами англійською мовою. Зрозуміло, що, коли ми говоримо про Олега Сенцова, ми говоримо не тільки про нього, ми говоримо про цей символ порожніх стільців, образ, який вже майже чотири десятиліття позначає «Silenced, but not forgotten» – мовчазних, але не забутих», – розповідають організатори.

Режисером постановки п’єси «Номери» є керівник театру «І люди, і ляльки» Олексій Кравчук, художником – Олексій Хорошко, переклад українською мовою підготувала Надія Крат.

Конгрес є однією із найбільш важливих подій Міжнародного ПЕН-клубу, вагомої Міжнародної неурядової організації, що об’єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів з 1921 року. 83-й конгрес відбувається у Львові з 17 по 24 вересня, тема конгресу – «обстоювання» правди в часи пропаганди.

Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням у організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.