У Шегинях прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом румуна

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, учора в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, для оформлення на виїзд з України прибув позашляховик чеської реєстрації. За його кермом перебував 56-річний громадянин Румунії. Під час паспортного контролю спрацювала база даних прикордонників, зокрема значилося, що громадянина розшукує Інтерпол, ініціатор – Чехія. Прикордонники не пропустили чоловіка за кордон, а викликали на місце події слідчих Національної поліції.

У подальшому його передали співробітникам відділу поліції.