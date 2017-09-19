У Львові стартував Форум девелоперів

Сьогодні, 19 вересня, на Львівщину з’їхалися забудовники Західної України, щоб узяти участь у Форумі девелоперів з питань містобудування

Участь у форумі беруть представники провідних девелоперських, проектних і консалтингових компаній Львівщини, фахівці Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Львові, департаменту ДАБІ у Львівській області та центрального апарату ДАБІ України.

Під час дискусійних панелей учасники форуму обміняються думками щодо розвитку містобудування в умовах сьогодення, врегулювання земельних відносин, перспектив розвитку ринку нерухомості та багато іншого.

Результати проведених дискусій стануть основою для напрацювання «дорожньої карти» з врегулювання наявних проблемних питань та заповнення прогалин, що існують на практиці.

«Попри те, що в Україні зараз нелегкі часи та є певні труднощі в економіці, дуже важливо, що відбуваються подібні форуми, тим паче на Львівщині. Такі заходи сприяють конструктивному діалогу між забудовниками та владою, а окрім того, дають можливість допомогти девелоперам у процедурі правильної підготовки дозвільної документації. А це, своєю чергою, зменшує корупційні ризики», – зауважила під час вітального слова заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.

Довідково. Проведення Форуму девелоперів ініціювала Асоціація західноукраїнських забудовників, що має на меті започаткувати формат конструктивного діалогу між представниками бізнесу та органами державної влади і місцевого самоврядування.