Сихівська поліклініка вводить електронні медкартки

За словами головного лікаря Остапа Місюри такі новації значно спрошують роботу лікарів і пришвидшують прийом пацієнтів. Почали із жіночої консультації, оскільки там працює в основному молодий колектив, який радо взявся втілювати ідею. Але планують впроваджувати сервіс і в інших відділеннях.

«Пріоритетом є сімейна медицина. В цьому році міська влада виділила кошти, за які було закуплено 34 ноутбуки для всіх кабінетів сімейних лікарів поліклініки. Також маємо на меті впроваджувати електронний документообіг в лабораторії та діагностичних кабінетах, щоб об’єднати всі ланки лікувально-діагностичного процесу в єдине ціле», – наголошує Остап Місюра.

Лікарі нововведенням задоволені. Кажуть, що довго обговорювали із розробниками програми, як саме вона має працювати.

«Тут є всі необхідні дані – результати аналізів, оглядів, призначення. Усе можна швидко знайти і «підтягнути». Кожен лікар відділення має свій логін та пароль до системи, у якій є база даних пацієнток. Базу наповнювали декілька місяців, і зараз у ній є всі вагітні та диспансерна група. Інших пацієнток ми вносимо в базу тоді, коли вони вперше після впровадження електронних медичних карток приходять до нас на прийом», – розповідає акушер-гінеколог жіночої консультації комунальної 4-ї міської поліклініки Юлія Яблонська.

Пацієнтки не мають доступу до е-картки, але при потребі лікар завжди може роздрукувати необхідну інформацію.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, така система мала б працювати у всіх медзакладах міста.

«На вулиці П. Орлика робота пішла дуже успішно, зараз наша 4-та поліклініка, паралельно ми працюємо по 2-й поліклініці і будемо йти по всіх медичних установах міста Львова, бо в один день впровадити це не можливо. Там, де головні лікарі більш прогресивні, там воно швидше йде», – зазначив мер.

До слова, електронна медична картка є одним із етапів реалізації інноваційного проекту «Е-медицина» в рамках Програми цифрового перетворення міста на 2016-2020 роки.

Цьогоріч у січні сервіс почали впроваджувати в дію за кошти з бюджету розвитку міста. Працює над проектом Львівське комунальне підприємство «Міський центр ІТ» спільно з IT-компанією «Еleks».