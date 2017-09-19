Пустомитівщина візьме шефство над військовою частиною з Очакова

У Львівській облраді підписали угоду про шефські зв’язки і співробітництво між Пустомитівською районною радою, райдержадміністрацією та військовою частиною А 1430 Військово-Морських сил Збройних сил України

Відповідний документ підписали голова Пустомитівської районної ради Галина Гичка, перший заступник голови райдержадміністрації Павло Городечний та командир військової частини А1430, капітан 2 рангу Віктор Ніколаєнко за участі голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина.

Сторони домовляються між собою про довгострокові шефські зв’язки з метою підтримки у високій бойовій готовності військової частини А1430, допомоги у вирішенні матеріальних, соціально-побутових проблем, а також військово-патріотичного виховання молоді. Зокрема, Пустомитівщина відповідно до угоди сприятиме військовій частині у наданні допомоги щодо матеріально-технічного забезпечення, послуг з ремонту матеріальних засобів, облаштування службових приміщень, враховуючи можливості району. Також йдеться про необхідність військово-патріотичного виховання нашої молоді з метою підготовки до служби у Збройних силах України, спільного відзначення Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та поширення інформації про життя військових моряків, службу земляків у підшефній військовій частині в засобах масової інформації тощо.

Як повідомила голова райради Галина Гичка, документ підписано на виконання Указу Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України».

«Ми маємо чотири підшефні військові частини, які дислокуються на території нашого району. Тепер співпрацюватимемо та допомагатимемо військовим з міста Очакова, – зазначила Галина Гичка. – Наша армія довгі роки знищувалася і тепер ми маємо її відроджувати. Сподіваємося на добру співпрацю та гарні справи задля нашої рідної батьківщини».