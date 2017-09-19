До Програми боротьби з онкологічними захворюваннями внесли зміни

Йдеться про перерозподіл зекономлених коштів завдяки вдало проведеним торгам на електронному майданчику

Депутатський корпус обласної ради вніс зміни до Програми боротьби з онкологічними захворюваннями у Львівської області на 2017 – 2020 роки. Згідно з ними, КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» завдяки зекономленим на закупівлі вакцин коштам планує закупити біохімічний аналізатор на суму 220 тис грн.

Окрім того, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр завдяки зекономленим коштам на закупівлі рентген-трубки в сумі 2 млн 411 тис грн планує придбати: радіотерапевтичні джерела для контактної променевої терапії онкохворих на суму 800 тис грн; портативну гамакамеру 405 тис грн; сучасних хіміопрепаратів 1 млн 206 тис грн.