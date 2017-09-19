Пластуни вирушать в «Осінній рейд 2017» Золочівщиною

Пластуни й усі охочі помандрувати зберуться на змаганнях «Осінній рейд», які триватимуть 23-24 вересня

Стартують пластуни 23 вересня поблизу Цвинтаря 1-ї Української Дивізії УНА, що неподалік села Червоне. Маршрут проляже до села Кропивне, а наступного дня учасники вирушать до фінішу – біля Золочівського замку.

Учасники матимуть змогу насолодитися чудовими краєвидами та цікавими історичними пам’ятками рідного краю.

Захід організовано Львівською округою Пласту Національної скаутської організації України за сприяння департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.