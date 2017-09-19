Облрада виділила приміщення для майбутнього військового ліцею в Червонограді

Депутати підтримали проект рішення облради «Про затвердження акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом комунального закладу Львівської обласної ради «Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ступенів», а також проголосували за проект рішення «Про передачу майна в державну власність на баланс Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного».

До ліквідації у школі-інтераті в Червонограді навчалось 15 дітей.

«У школі навчались 15 дітей, зараз вони влаштовані у прийомні сім’ї та у школи-інтернат. Деякі працівники були переведені на іншу роботу, а деякі звільненні відповідно до Трудового кодексу України», – зазначила директор департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Уже незабаром приміщення інтернату розпочнуть готувати під потреби майбутнього військового ліцею.

Нагадаємо, військовий ліцей у Червонограді при Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного планують відкрити 1 вересня 2018 року на базі колишньої загальноосвітньої школи-інтернат. Тут навчатимуться учні 10-11 класів, які після його закінчення продовжуватимуть навчання в Академії сухопутних військ.