Облрада пропонує проголосити 2018 Роком ЗУНР, а 2019 – Роком Соборності України

Депутати Львівської обласної ради ухвалили відповідне звернення до Президента України та Верховної Ради України.

За таке рішення проголосувало 59 обранців. Подаємо повний текст звернення:

«У 2018 році Україна відзначатиме 100-річчя із часу створення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНРу).

Листопадова національно-демократична революція в Галичині стала важливою ланкою процесу, який завершився створенням у січні 1919 року єдиної Соборної України, чим було продемонстровано всьому світові волю нашого народу до свободи й незалежності. Відзначаючи ці події, українці шанують подвиг людей, які продемонстрували силу духу і самовідданість у боротьбі за національну державність.

Поширення правдивої інформації про український національно-визвольний рух ХХ століття є вкрай важливим для консолідації української нації, збереження державного суверенітету та національної ідентичності.

Боротьба українського народу за соборність своїх земель – одна із важливих сторінок нашого минулого, адже саме слово «соборність» включає в себе єдність і згуртованість.

Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акту Злуки – це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й наш моральний обов’язок берегти світлу пам’ять незліченних жертв, принесених українським народом на вівтар незалежності, соборності, державності.

Так, ми маємо святий обов’язок зберегти для майбутніх поколінь наше минуле, де високий дух і самовіддана праця творців ЗУНРу, які прийняли унікальні конституційні акти, забезпечили демократичний захист прав жителів краю, організували армію й зовнішньополітичну службу, зробили винятковий і потужний внесок у фундамент, на котрому постала надалі українська держава.

З метою збереження української історії та відзначення 100-річчя з часу заснування ЗУНРу та Соборності України звертаємося до Вас із проханням:

– проголосити 2018 рік на Україні Роком ЗУНРу (Західно-Української Народної Республіки), а також 2019 рік – Роком Соборності України;

передбачити в державному бюджеті України кошти для ґрунтовного кількамовного видання про історію ЗУНРу та Соборності України;

встановити в місті Львові пам’ятник президентові Західно-Української Народної Республіки (ЗУНРу) – Євгенові Петрушевичу на однойменній площі.

передбачити організацію та проведення інформаційних, науково-пізнавальних, культурних та інших заходів».