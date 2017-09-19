Найближчими днями у Львові прогнозують дощі

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 20 вересня, на території Львівської області та у Львові очікують місцями грози, вночі та вранці подекуди туман видимістю 200 – 500м.