Найближчими днями у Львові прогнозують дощі
За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 20 вересня, на території Львівської області та у Львові очікують місцями грози, вночі та вранці подекуди туман видимістю 200 – 500м.
Так, 20 вересня у Львові прогнозується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, гроза. Вночі та вранці туман. Вітер південно – східний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 7 – 9 тепла, вдень19 – 21° тепла. Видимість добра, в тумані обмежена 500-1000 м.
21 вересня синоптики прогнозують часом дощі, місцями сильні. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень 12 – 17° тепла.
22 вересня очікується хмарна погода, часом дощі. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12° тепла, вдень 14 – 19° тепла.