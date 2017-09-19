Львів’ян закликають поїхати на роботу велосипедом

Львів’ян просять завтра добиратися на роботу ровером. Таку акцію 20 вересня у місті влаштовує Львівська асоціація велосипедистів у рамках Європейського тижня мобільності

«Осінь – не час ховати ровери, а саме час активних поїздок. Маршрутки переповнені, автомобілі стоять у заторах, а ти спокійно проїжджаєш повз на ровері, точно знаючи коли прибудеш на місце. Приїжджаєш на роботу повний сил та натхнення на нові звершення», – кажуть активісти.

Також о 8 ранку на площі Ринок організатори влаштують велосніданок. Тут велосипедисти зможуть познайомитись, поговорити, скуштувати смаколиків та гарячих напоїв.

«Перекажіть своїм друзям та співробітникам. Давайте справді покажемо, що таке велорух і як це круто! Поїхали з нами!» – запрошує Асоціація велосипедистів.

Нагадаємо, у Львові триває Європейський тиждень мобільності. Щороку його відзначають у понад 5 тисячах міст Європи. Таким чином показують, що у світі потрібно зменшити використання автівок та розвивати альтернативні методи, зокрема велорух.