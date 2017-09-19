На Львівщині виявили 82 дітей, які не приступили до навчання

Під час перевірки виявили 82 дітей, які не приступили до занять у загальних навчальних закладах, професійно-технічних училищах та вищих навчальних закладах I – II рівнів акредитації.

Зокрема, виявили 20 дітей віком від 6 до 10 років, 33 дітей віком від 11 до 14 років та 29 дітей віком від 15 до 17 років. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

За його словами, 12 дітей не приступили до навчання через невиконання батьками своїх обов’язків, 1- самовільно залишила навчальний заклад, 15 – за станом здоров’я, 10 – перебувають за межами України, ще 44 – не відвідують навчання з інших причин.

«Рейд «Урок» проводять з метою надання дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, адресної допомоги в підготовці до навчального року та осінньо-зимового сезону. Цей захід також дозволяє виявляти дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на початок навчального періоду, усувати причини та умови, що це спричинили», – зазначив Володимир Лис.

Окрім того, в рамках І етапу рейду «Урок» 466 дітей отримали фінансову та гуманітарну допомогу.