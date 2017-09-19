Кіберполіція попереджає про зараження вірусом одного з оновлень програми «CCleaner»

Версія програми «CCleaner» з шкідливим корисним завантаженням (5.33), була випущена у період з 15 серпня до 12 вересня 2017 року.

18 вересня від підрозділу «Talos» компанії «Cisco» стало відомо про зараження одного з оновлень популярної програми «CCleaner», яку створено для допомоги користувачам при здійсненні планового технічного обслуговування своїх систем. Про це інформує департамент кіберполіції Національної поліції України.

Ця версія підписана з використанням дійсного цифрового сертифіката, який випустила компанія-розробник «Symantec Piriform Ltd». Тому користувачі під час завантаження оновлень були впевненні у надійності джерела.

Наразі немає остаточної інформації щодо того, чи атакували зловмисники компанію розробника зовні, чи серед них був інсайдер. Також варто відзначити, що виявлення цієї загрози антивірусними продуктами залишається дуже низьким.

За наявною інформацією, Україну зазначена атака оминула. Водночас зафіксовано близько сотні IP-адрес, які здійснюють підключення до серверу зловмисників.

Для недопущення розповсюдження вірусу й усунення усіх технічних проблем, кіберполіція у приватному порядку надішле інтернет-провайдерам офіційні листи з позначенням IP-адрес інфікованих комп’ютерів, щоб користувачі могли самостійно видалити шкідливе програмне забезпечення зі свого персонального комп’ютера.

Наразі фахівці з кіберполіції тимчасово не рекомендують використовувати програмне забезпечення «CCleaner» українським користувачам, а радять шукати аналогічні продукти. Крім того, спеціалісти радять переконатися, що встановлене на комп’ютерних системах антивірусне програмне забезпечення функціонує належно та використовує актуальні бази вірусних сигнатур.

Довідка. Департамент кіберполіції попереджує про новий виток протистояння в кібернетичному просторі. Злочинці продовжують вчиняти дії, направлені на дестабілізацію комп’ютерних систем і доступу громадян до інтернет-мережі, державних установ, фінансових та ділових центрів, з метою створення безладу та хаосу в житті країн, які покладаються на сучасні технології у повсякденному житті.

Хакери поступово відходять від схеми зараження кожного окремого комп’ютера та здійснюють атаки на серверне обладнання компаній розробників, щоб використати їх як «службу доставки» шкідливого коду, який вбудовують у чергове оновлення популярних програмних продуктів (Supply chain attacks (ланцюжок поставок).

Користувачі, довіряючи таким програмам, навіть не помічають, що їхні персональні дані та керування комп’ютером належать невідомим, одразу після встановлення чергового «патчу». Вірус NotPetya (Diskoder.C), який уразив Україну 27 червня 2017 року, показав, наскільки сильними можуть бути ці типи нападів.