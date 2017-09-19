2018-го в приміщенні, яке мерія хотіла віддати чиновникам, почнуть облаштовувати садочок

У міський бюджет-2018 закладуть кошти для вироблення проектно-кошторисної документації для створення дитячого садочка у приміщенні на вул. М. Кричевського, 61 площею у 625,6 «квадратів»

Як нагадав депутат фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Тарас Ворко, що виступив ініціатором облаштування ДНЗ на Кричевського, спочатку управління комунальної власності ЛМР намагалося віддати чимале приміщення під потреби виконавчого комітету міськради.

«Це питання розглядалося влітку. Тоді депутати дослухалися до мене і не підтримали наміри УКВ. Тоді ж я і запропонував віддати приміщення Департаменту гуманітарної політики для облаштування дитячого садочка. Адже всі ми знаємо, що у Львові катастрофічно не вистачає місць дошкільнятам. На крайній сесії ми проголосували відповідну ухвалу. І вже з наступного року можна буде запустити процес зі створення ще одного садочка у нашому місті», – розповів Ворко.

Водночас він додав, що початкове бажання віддати приміщення чиновникам, замість використати його на користь громади, свідчить про справжні пріоритети управління комунальної власності.