20-річний львів’янин викрав дев’ять каналізаційних люків

Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі

У Сихівський відділ поліції 18 вересня надійшло повідомлення від 33-річного львів’янина про те, що на вулиці Кос-Анатольського викрадено дев’ять каналізаційних люків.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, поліцейські встановили особу зловмисника. Це 20-річний мешканець Львова.

Правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.