Уже в четвер у Львові стартує Фестиваль кави (програма)

З 21 по 24 вересня у Львові, на проспекті Свободи, проходитиме наймасштабніша кавова імпреза Європи – Lviv Coffee Festival

Окрім традиційних чемпіонатів в рамках Kulchtsky Coffee Cup та вибору найкращої кав’ярні Львова, цього року започатковано ще одну номінацію – найкраща еко-кав’ярня.

У рамках кавового фестивалю будуть проведені заходи спільно із «Zero Waste Lviv» та Конгресом Міжнародного Пен-клубу.

Щодня з 21 по 24 вересня проходитиме кавовий тур. Львів’яни та гості міста вирушають у тур кав’ярнями міста, щоб обрати найкращу. Команда кожної з кав’ярень гордо презентує все те, чим пишається.

Програма Lviv Coffee Festival

21 вересня

Kulchytsky Coffee Cup

9.00 — 14.00 — Kulchytsky Coffee Cup. Barista Championship/Кубок Кульчицького. Чемпіонат Баріста/ І відбірковий тур

14.30 – Kulchytsky Coffee Cup. Сezve Championship /Кубок Кульчицького. Приготування кави у джезві

14.00 – Відкриття фестивалю Lviv Coffee Festival

14.00-22.00 Кавовий ярмарок

Добірні сорти кави, ексклюзивні кавові напої та солодощі до кави, кав’ярні та кавові бренди облаштовують міні-версії своїх закладів просто неба та презентують все найкраще

14.00-21.00 КаваExpo

Презентації обладнання та аксесуарів, майстер-класи та дискусії, нові бізнес-знайомства

18.30-21.30 Coffee Music Art (головна сцена фестивалю)

Вечір доброї музики на головній сцені перед Львівською оперою. А також кава, місто, архітектура та особливі люди

Виступ ексклюзивного кавер-проекту Full House Project

22 вересня

Kulchytsky Coffee Cup

9.00 – 14.00 – Kulchytsky Coffee Cup. Barista Championship / Кубок Кульчицького. Чемпіонат Баріста. ІІ відбірковий тур.

14.30 — Kulchytsky Coffee Cup. IIІ Grind&Brew Championship/Кубок Кульчицького. Чемпіонат з помелу кави

10.00 — 11.30 — За горнятком ранкової кави. Кавові експерти, представники кавової індустрії, поціновувачі кави зустрічаються, щоб обговорити актуальні питання зі світу кави. Кав’ярня Dominicanes, площа Музейна, 1

12.00-22.00 – Кавовий ярмарок

Добірні сорти кави, ексклюзивні кавові напої та солодощі до кави, кав’ярні та кавові бренди облаштовують міні-версії своїх закладів просто неба та презентують все найкраще

12.00-21.00 КаваExpo

Презентації обладнання та аксесуарів, майстер-класи та дискусії

Coffee Music Art (головна сцена Фестивалю)

18.00 – 21.00 – виступ кавер-гуртів, а також хедлайнера – гурту Шосте чуття

21.00 – Aeropress Championship. Кав’ярня Світ кави (пл. Ринок, 30). Вхід за запрошеннями

23 вересня

Kulchytsky Coffee Cup

9.00 – 14.00 Kulchytsky Coffee Cup. Barista Championship/ Кубок Кульчицького. Чемпіонат Баріста. Фінал

14.30 – Kulchytsky Coffee Cup. Alternative Cup Tasters/ Кубок Кульчицького. Чемпіонат з альтернативного каптейстингу

10.00 – 11.30 – За горнятком ранкової кави. Кавові експерти, представники кавової індустрії, поціновувачі кави зустрічаються, щоб обговорити актуальні питання зі світу кави.

Кав’ярня Dominicanes, площа Музейна, 1

11.00 – Кавова ВелоМИЛЯ (попередня реєстрація), пл. Музейна, 1

Схема руху Кавової ВелоМИЛІ: площа Музейна – вул. Руська – Площа Ринок – вул. Памви Беринди – проспект Свободи – вул. Гнатюка – Університет ім. Івана Франка – просп. Шевченка – пл. Петрушевича – вул. Левицького – вул. Князя Романа – проспект Свободи – площа Музейна.

Об’єднує велофанів і кавоманів, які проїдуть старовинними вулицями міста, щоб разом випити ранкової кави на площі Музейній, у серці найбільшого кавового свята країни

12.00 – 22.00 Кавовий ярмарок

Добірні сорти кави, ексклюзивні кавові напої та солодощі до кави, кав’ярні та кавові бренди облаштовують міні-версії своїх закладів просто неба та презентують все найкраще

12.00 – 21.00 КаваExpo

Презентації обладнання та аксесуарів, майстер-класи та дискусії

17.30 – 20.30 Coffee Music Art (головна сцена Фестивалю)

Вечір доброї музики на головній сцені перед Львівською оперою. А також кава, місто, архітектура та особливі люди.

Виступ ексклюзивного кавер – проекту Full House Project

23.00 – Barista Party. Rafinad People Club (вул. Руданського, 1). Вечірка для всіх, хто знає смак кави та життя

24 вересня

Kulchytsky Coffee Cup

9.00 – 10.30 Kulchytsky Coffee Cup. IIІ Grind&Brew Championship/ Кубок Кульчицького. Чемпіонат з помелу кави. Фінал

11.00 – Kulchytsky Coffee Cup. Latte Art Championship

10.00 – 11.30 — За горнятком ранкової кави. Кавові експерти, представники кавової індустрії, поціновувачі кави зустрічаються, щоб обговорити актуальні питання зі світу кави.

Кав’ярня «Dominicanes», площа Музейна, 1

12.00 – 22.00 КАВОВИЙ ЯРМАРОК

12.00 – 21.00 КАВАEXPO

Презентації обладнання та аксесуарів, майстер-класи та дискусії

16.00 – 20.00 Coffee Music Art (головна сцена фестивалю) — виступи кавер-гуртів, що наповнять Фестиваль солодкими та кавовими нотками джазу

20.00 – Церемонія нагородження Найкращої кав’ярні 2017 року та нагородження переможців Kulchytsky Coffee Cup.

Сайт фестивалю: coffeefest.lviv.ua