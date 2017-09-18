Учені прогнозують Європі найхолоднішу зиму за 100 років

Згідно з прогнозами метеорологів, цього року зима прийде швидко і буде найсуворішою та найтривалішою за останні сто років

Насолоджуватися теплом залишилося недовго. Аномально низькі температури вдарять вже на початку грудня. По всій Європі буде багато снігу, пронизливий вітер і сильні морози до – 30 градусів. Протриматися похолодання може до квітня 2018 року. Такими є прогнози вчених, пише tvi.ua.

За прогнозами, перший сніг в деяких країнах, як-от в Ірландії, може піти ще в жовтні. За прогнозами метеорологів, морози будуть дуже затяжними. Вчені пов’язують це явище з новим кліматичним циклом, в який входить Земля, і з різким підвищенням температури в Тихому океані на один градус.

Також очікується зниження сонячної активності. У підсумку до 2030-2040 року на Землі може настати п’ятий льодовиковий період.

Британський кліматолог Джеймс Медден заявив, що очікується щось на зразок мінімуму Маундера – періоду довготривалого зменшення кількості сонячних плям приблизно з 1645 по 1715 роки, який збігся з так званим малим льодовиковим періодом, – передає Mirror.

Найсуворішою вважають зиму 1708-1709 років. Тоді в Європі ґрунт промерз більш ніж на метр; моря, озера і річки замерзли; на полях вимерз увесь урожай, мороз знищив оливкові дерева і виноградники, а в річках і озерах замерзла риба.

Водночас за даними сайту ukrainatoday.com.ua, зима 2017-2018 року в Україні не надто відрізнятиметься від попередніх сезонів. Перший сніг може випасти вже в листопаді, причому він часто випадатиме аж до Різдва. Перед Водохрещем слід традиційно чекати сильних морозів, та вони не будуть тривалими. Зима буде помірною, з невеликими перепадами температур.

Грудень може здивувати українців неочікувано сильними снігопадами. Та ця радість, найімовірніше, буде короткочасною, адже якщо раніше зими на Україні були не тільки сніжними, а й морозними, то тепер шари снігу швидко розтануть за плюсових температур.

Напередодні Нового року зима може подарувати українцям морозні дні. Проте, оскільки Україна одночасно охоплює декілька кліматичних зон, то і груднева температура у регіонах буде різною (від 5 градусів тепла до 15 градусів морозу).

У січні 2018 року будуть уже достатньо відчутні зміни температури. Проте, наскільки кардинальними будуть ці зміни, залежить від конкретного регіону України.

У січні на українців чекають морози, що можуть сягати 20 градусів. Після закінчення новорічних свят морози потроху почнуть спадати. Далі сніг почне розтавати, розпочнеться період ожеледиці на дорогах. Окрім низьких температур, перша половина січня відзначиться ще й туманною погодою. На Закарпатті, де традиційно спостерігають найхолодніші зими на території України, морози можуть сягати 25 градусів.

Лютий традиційно залишається найбільш непередбачуваним місяцем зими. 2018 року в лютому на всіх українців очікує різкий підйом температури. Синоптики також вважають, що протягом перших тижнів лютого слід остерігатись сильного північного вітру й одягатися якомога, щоб не замерзнути.

У середині лютого погода буде менш мінливою, а кількість опадів поменшає, та повітря все ж буде вологим і небезпечним для здоров’я. Наприкінці лютого випадатиме легенький сніг.