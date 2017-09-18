У Соснівці відбудеться свято книги

Упродовж 22-23 вересня у Соснівці на Львівщині відбуватиметься книжкова толока, присвячена 60-річчю з дня заснування міста

Мета заходу – популяризація української книги з метою залучення молоді до інтелектуального розвитку та читання.

На свято книги завітають письменники, митці, видавці та майстри слова. Учасники заходу зможуть придбати новинки української літератури, познайомитись з авторами та взяти участь у круглому столі.

Програма заходу:

22 вересня, п’ятниця – виступи у школах та організаціях. Круглий стіл на тему «Книга у малому місті».

23 вересня, субота – ярмарок книги, виступи, презентації, концерт на Майдані Просвіти.