У Львові впродовж тижня лікарі з Бостона обстежуватимуть дітей з опіками

На Львівщині щороку через опіки страждають майже 700 дітей. У 25-40 випадків – наслідки летальні. Це один із найскладніших видів дитячого травматизму.

У Львові з 23 по 30 вересня уже всьоме працюватиме міжнародна виїзна клініка під керівництвом Геннадія Фузайлова, професора Гарвардської медичної школи, лікаря бостонської клініки Shriners Hospitals for Burn Children. Під час роботи виїзної клініки лікарі планують оглянути дітей з різних областей України, які постраждали внаслідок опіків, з яких, традиційно, певну кількість відберуть для проведення оперативних втручань.

Щороку в рамках українсько-американського соціального проекту «Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям», лікарі з опікового центру Бостона спільно з львівськими лікарями консультують та оперують дітей зі всієї України, які перенесли опіки.

Найчастіше побутові опіки стаються через необачність на необізнаність. Тому 18-22 вересня управління охорони здоров’я Львівської міської ради проведе інформаційно-профілактичну кампанію. Мета – запобігти опікам у дітей.

У школах і дитячих садочках роздаватимуть спеціальні буклети. Говоритимуть на цю тему і в усіх «Школах відповідального батьківства» при жіночих консультаціях і в дитячих поліклініках.

«У Львові та Львівській області щороку майже 700 дітей зазнають опіків різних ступенів важкості. Дві третини з них потребують стаціонарного лікування в умовах спеціалізованого опікового центру, що на базі комунальної 8-ї міської клінічної лікарні Львова», – зазначає начальник управління охорони здоров’я Володимир Зуб і наголошує, що найбільше дітей отримують опіки у віці від 1 до 5 років – в період, коли вони активно пізнають світ.

Він також зазначив, що опіки, які стаються у віці 1-3 років, у більшості випадків трапляються через недогляд батьків на кухні та у ванній кімнаті. Тож медики вирішили вчити та консультувати молодих батьків.

Якщо опік все ж трапився, то треба негайно надати першу медичну допомогу. Бо неправильні дії можуть призвести до ускладнень.

«Якщо дитина все ж обпеклася, то, для початку, варто забрати ураженого від джерела опіку і зняти одяг. Далі слід охолодити уражену ділянку шкіри за допомогою вологої тканини або холодної води. Дуже важливо надати першу допомогу впродовж перших 5 хвилин, бо чим швидше охолодимо тканини – тим меншою буде глибина опіку і, відповідно, меншою буде важкість опікової травми. В жодному разі не можна змащувати шкіру спиртом, тертою картоплею, кремами чи олією, бо вони роблять плівку і можуть поглибити опік. Важливо захистити рану від інфекції – накласти чисту стерильну пов’язку на уражену ділянку тіла, і обов’язково звернутися до медичних працівників, бо самостійно визначити глибину опіків надзвичайно важко», – наголошує дитячий лікар-комбустіолог Олег Александрович.

Лікарі наголошують, що проблеми через опіки не закінчуються при виписці з лікарні, а продовжуються протягом всього життя. Адже часто потрібно робити пластичні операції, бути під наглядом лікаря, щоб пацієнт міг повноцінно розвиватися. Все це впливає і на моральний стан, оскільки через шрами дитина почуває себе не такою, як усі.

Нагадаємо, під час торішнього візиту лікарів Бостонської клініки у вересні в опіковий відділ потрапила дитина з важкими опіками – близько 65% поверхні тіла. Дівчинку транспортували в опікову клініку Шрайнерс у Бостоні, де вона отримала необхідну допомогу і повернулася в Україну. Зараз дівчинка перебуває під періодичним наглядом фахівців Львівського опікового центру і отримує спеціальну компресійну терапію для лікування післяопікових рубців.

«Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям» – унікальний проект, що гуртує кращих спеціалістів – дитячих анестезіологів, фахівців з інтенсивної терапії, дитячої та пластичної хірургії, медсестер.

Scald Burn Prevention in Ukraine – освітній проект із запобігання опікам серед дітей, який ініціював Геннадій Фузайлов. Це багатоетапний, паралельний процес навчання лікарів і батьків. Його реалізують у Львівській області для запобігання опіковим травмам у дітей і з метою навчання батьків із 2012 року.