У двох львівських підприємців шахрай видурив понад мільйон гривень

Чоловікові оголошено про підозру, зараз він перебуває під домашнім арештом

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Шевченківський відділ поліції 10 квітня звернулися двоє львівських підприємців. Вони повідомили, що невідома особа заволоділа їхніми грошима в сумі 170 000 гривень, 36 000 доларів США та 600 євро. Загалом збитки, заподіяні шахраєм, склали 1 158 300 гривень.

Як встановили поліцейські, налагодити ділові стосунки зі зловмисником потерпілим порадив хтось зі знайомих. Мовляв, чоловік має «виходи» на конфісковані товари, які можна придбати за дуже низькими цінами. Під час зустрічі у Жовкві підприємці передали йому гроші, після чого поїхали в бік Львова на склади, де начебто зберігалася побутова техніка. Дорогою чоловік раптом повідомив, що йому терміново потрібно завітати до однієї з райдержадміністрацій для вирішення особистого питання.

«Щоб підприємці нічого не запідозрили, зловмисник залишив у машині свої речі і зайшов у будівлю РДА. Відтоді потерпілі його не бачили. Встановлено, що до вчинення правопорушення причетний 54-річний мешканець Львова», – повідомив начальник Шевченківського відділу поліції полковник поліції Ігор Петрик.

Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмисникові міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.