У Дрогобичі прокуратура призупинила діяльність ізолятора тимчасового тримання

Унаслідок чергової перевірки у Дрогобичі ізолятора тимчасового тримання №2 Головного управління Нацполіції у Львівській області прокуратура виявила порушення конституційних прав в’язнів, що перебувають у спецустанові. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Під час перевірки діяльності закладу ще в серпні було виявлено низку порушень, зокрема щодо медико-санітарного та матеріально-побутового забезпечення, а також вимог законодавства щодо охорони приміщення та пожежної безпеки.

Незважаючи на те, що працівники прокуратури неодноразово вносили документи прокурорського реагування, недоліки у роботі ізолятора не було належно усунено.

Відтак керівництво прокуратури ухвалило рішення про призупинення діяльності ізолятора до усунення вказаних порушень і приведення спецустанови у відповідність до законодавства та європейських стандартів.