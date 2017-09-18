Трамвай № 7 поїхав на Погулянку

Від сьогодні, 18 вересня, трамвай № 7 відновив курсування за звичним маршрутом: вул. Шевченка – вул. Вахнянина

На відновленому маршруті курсує дев’ять трамвайних вагонів. Про це повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, ремонтні роботи на ділянці тривали впродовж майже двох років.

«За час ремонту служба колії ЛКП «Львівелектротранс» замінила понад 100 метрів колії за чеською технологією, використовуючи ПК плити, а також було відремонтовано та замінено стрілочні переводи на перетині вулиць Личаківська – Мечникова. Крім того, служба обслуговування контактної мережі замінила близько 1200 метрів контактного кабелю і переобладнала кілька точок живлення тієї ж мережі. Усі інші роботи проведено компаніями підрядниками на замовлення ЛКП «Львівавтодор»», – повідомив Іван Бондар.