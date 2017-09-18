На горі Бренів ушанували полеглих за волю України

У неділю, 17 вересня, біля братської могили та каплички Пресвятої Богородиці на горі Бренів, що на Сколівщині, відбулось вшанування пам’яті Українських Січових стрільців, воїнів УПА та всіх Героїв, які віддали своє життя за волю та незалежність України.

Службу Божу та панахиду за всіма Героями відслужив настоятель церков в Орові та Зимівках о.Ярослав Мельник у супроводі церковного хору з Трускавця.

Літературно-музичну патріотичну концертну програму представили учні місцевих шкіл та учасники церковного хору с.Орів.

Під час пам’ятного віче заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук подякувала орівчанам за вірність пам’яті та щорічне вшанування Героїв, які спочивають на г.Бренів.

«Усі хлопці, які полягли колись і тепер, просять від нас пам’яті та молитви. Пам’ятаймо, що ми повинні молитися за них. Бо хто, як не ми можемо боронити нашу державу, хто як не ми – гідні її незалежності», – наголосила Оксана Стоколос-Ворончук.

Завершилися заходи запаленням ватри пам’яті Героїв, які боролися і полягли за волю України. Почесну місію запалення ватри виконав краєзнавець Богдан Гуцило спільно з учнями Орова.

Довідково. У жовтні 1914 року на г.Бренів було здійснено поховання Українських Січових Стрільців (38 осіб). Під час ІІ Світової війни навколо сіл Зимівки та Орова таємно вночі проводили поховання загиблих воїнів УПА, які активно діяли на цьому терені.