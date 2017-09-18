«Манівці» запрошують на ювілей

З 23 до 25 вересня 2017 року на території Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (парк «Погулянка», вул. Вахнянина, 29) відбудеться Х Міський фестиваль активного туризму та дозвілля «Манівці»

Метою фестивалю є промоція здорового способу життя, розвиток туризму та формування культури активного відпочинку. Захід формує командний дух та гартує молодь.

Спортивно-атракційний простір об’єднує близько двадцяти видовищних спортивно-розважальних елементів, які доступні навіть початківцям.

Учасники фестивалю – діти, молодь і сім’ї з дітьми, спортсмени, туристи.

Щороку захід відвідує понад 1500 осіб зі Львова та області.

У суботу, 23 вересня, в день відкриття фестивалю, незмінно пройдуть змагання серед команд підприємств міста Львова. Це єдина категорія, для яких участь у Фестивалі є платною. Саме завдяки фінансовим внескам бізнесменів, а також бюджетній підтримці, створено можливість безкоштовної участі для дітей, молоді та усіх охочих.

Цьогоріч змагатимуться команди з найрізноманітніших галузей – працівники компаній-виробників, представники ІТ-сектора, великих торгівельних мереж і невеликих приватних підприємств. Таке розмаїття доводить, що у Львові соціально відповідальні підприємства є у кожній сфері.

Уже традиційно, другого дня фестивалю – у неділю, 24 вересня – кожен охочий може прийти і безкоштовно випробувати усі етапи, представлені тут. За словами організаторів, етапи доступні для всіх, незалежно від віку та не вимагають спеціальної підготовки. Для сімей з дітьми спеціальна пропозиція: сім’ї, які пройдуть усі спрощені етапи фестивалю, отримають заохочувальний приз – сімейний абонемент на відвідання Мультиспортивного залу на Погулянці.

А в понеділок, 25 вересня, відбудуться змагання серед команд школярів. Особливу увагу організатори спрямовують на залучення соціально вразливих груп дітей. Тож до участі запрошують сиротинці, інтернати, громадські об’єднання, які працюють з дітьми.

Програма Фестивалю за десять років зазнала суттєвих змін і перетворень. «Народ хоче нових вражень, незвичного формату. Побавте мене, але якось особливо», – розповідає Тарас Білошицький, голова оргкомітету Фестивалю. Тож традиційні спортивні дистанції (скелелазіння, шнурова траса, велотріал) доповнив ексклюзивними авторськими конкурсами, які виготовляє сам: «бігбол» – 2-метровий м’яч на волейбольному полі, бої «сумо» – у надувних мішках, «аербег» – стрибок з висоти 10 метрів на надувну подушку та інші.

Фестиваль активного туризму та дозвілля – це соціальний проект Турклубу «Манівці», що втілюється за підтримки управління молоді та спорту Львівської міської ради, служби у справах дітей Львівської ОДА та Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

Подробиці на сайті www.MANIVCI.org

Довідка. Львівська міська громадська організація «Туристсько-спортивний клуб «Манівці» заснована у 2003 році. Метою ЛМГО ТСК «Манівці» є сприяння розвитку спортивно-оздоровчого туризму у м. Львові. Підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я населення, формування здорового способу життя.

Найбільші проекти організації за останні роки:

2014 – створення унікального соціального мультиспортивного залу на Погулянці (на 330 м2 залу займаються секції боротьби дзюдо, скелелазіння, раннього спортивного розвитку,паркуру, брейк-дансу та хіп-хопу, акробатики). У залі проводяться семінари з першої медичної допомоги, інструкторської підготовки, перегляд альтернативного кіно.

2014 – створення «Школи рекреаційного туризму» в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2014

2015 – розпочато створення соціального підприємства «Березинська спортивна школа» (с.Березина Миколаївського р-ну Львівської області. Школа працює як самоокупна модель: за кошти від проведення платних туристичних заходів, діти та молодь Миколаївщини тренуються безкоштовно. Напрямки: веслування на байдарках та каяках, кануполо, спортивний туризм.

Заходи на постійній основі:

– тренування у Мультиспортзалі «Манівці»;

– мандрівні дитячі табори річкою Дністер;

– водні спортивні походи І-IV категорії складності річками України;

– спелеологічні експедиції: до найдовшої гіпсової печери світу «Оптимістична» (участь у понад 40 експедиціях, відкриття залів, проведення магістральних робіт) та в печеру «Млинки»;

– семінар середньої інструкторської підготовки туристів-водників в рамках проекту «Школа рекреаційного туризму».

Фінансування проектів клубу здійснюють за кошт членських доброчинних внесків, а також діяльності соціального підприємства з організації активного та корпоративного відпочинку (понад 150 заходів щороку чисельністю від 10 до 250 учасників). Колектив є відкритим для всіх, хто цікавиться туристськими мандрівками і спортом та хоче вести здоровий спосіб життя.