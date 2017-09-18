Форум е-врядування 451Е проведе студентський ідеатон

Найвдаліший проект буде представлено 20-21 жовтня на Форумі е-врядування 451° у Львові, а переможці отримають 1000 євро винагороди.

Ідеатон – це захід для опрацювання вдалих ідей, які вирішують конкретні проблеми міста. Львівський ідеатон проведуть із попередньо відібраними командами в форматі інтенсивів з експертами (від посадовців, юристів до дизайнерів та ІТ-шників). За допомогою таких менторів кожна команда зможе повністю розробити свій проект вирішення соціально-важливої проблеми міста. На все – 48 годин інтенсивної роботи.

Найвдаліший проект буде представлено 20-21 жовтня на Форумі е-врядування 451Е у Львові, а переможці отримають 1000 євро винагороди. Опісля проект буде доопрацьовано та реалізовано Львівською міською радою.

Умови до учасників:

студенти будь-якого ВНЗ України, які сформують команду з чотирьох людей (двоє спеціалістів з IT – soft and hard, ще двоє – з будь-яких інших сфер);

попередній досвід розробки проектів;

володіння нестандартним мисленням;

готовність вирішити реальну проблему міста.

Ідеатон пройде 6-8 жовтня на Заводі «РЕМА» (вул. Заводська, 31).

«Такий формат суцільної 48-годинної роботи є новим для Львова, адже студенти будуть шукати ІТ-рішення не ІТ-проблем. Управління ІТ Львова сьогодні відкрите до свіжих та інноваційніх рішень від молоді, тому й запрошуємо до участі креативщиків», – зазначили організатори заходу.

Ідеатон проводять за підтримки Посольства Нідерландів та ІТ-компанії «Levi 9». Зареєструватись для участі в заході можна до 2 жовтня 2017 року на сайті.

Додаткову інформацію можна отримати за номером 0322546067, також пишіть на електронну пошту 451e.lviv@gmail.com або на FB-сторінку Форум 451.